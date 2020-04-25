 
 
Апрель 25th, 2020

Посадить Порошенко — одно из условий Кремля для Зеленского, которое он старательно выполняет

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Посадить Порошенко — одно из условий Кремля для Зеленского, которое он старательно выполняет. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Тарас Чорновол. По его мнению у Банковой нет планов посадить пятого президента Украины Петра Порошенко — эти планы Зеленскому спускает Владимир Путин. Также Зеленский сейчас колоссально зависим от Путина, хоть и получает из Кремля очередные плевки в лицо, считает украинский эксп-депутат. Об этом и других событиях на банковой он рассказал в объемном интервью.

Tags: , | Category: Новости, Украина ﻿
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