 
 
Апрель 25th, 2020

Популярные блогерши в изоляции укутали голые тела в одеяла и запустили тренд

Во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса популярные в соцсетях блогерши запустили новый тренд, который получил название Duvet Dress Challenge («Одеяло-челлендж)». Об этом сообщает The Sun.

В Instagram под соответствующим хештегом начали появляться снимки, на которых голые девушки укутаны в самодельные «платья» из пледов и одеял. Чтобы конструкция держалась на теле, участницы флешмоба закрепляли ткань на талии с помощью поясов.

Для фотосессий, проведенных в домашних условиях, некоторые блогерши дополняли получившийся образ туфлями на каблуках, аксессуарами, украшениями и ярким макияжем. Свои публикации они подписывали фразами в стиле «проснулась в таком виде» и хештегами #duvetdresschallenge, #quarantineduvetdress.

Category: Новости ﻿
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