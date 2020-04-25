 
 
Апрель 25th, 2020

Певца Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

леонидовНа карантине многие страдают от недостатка общения и отсутствия привычной жизни. Артисты стоят во главе списка пострадавших,так как они привыкли к публичной жизни. Затворничество им дается очень тяжело.
Некоторые из них пытаются нарушить правила,чтобы хоть как то себя восстановить и развлечь.
Поступила информация,что в Санкт-Петербурге задержан музыкант и певец Максим Леонидов. По предварительным данным, причиной задержания стала его прогулка в закрытом парке.

Сам музыкант снимал происходящее на видео.

«Мы гуляли в парке. К нам подъехали сотрудники полиции и сказали, что это незаконно и отвезли в отделение», — прокомментировал Леонидов.

В настоящее время подробности выясняются.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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