Певца Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

На карантине многие страдают от недостатка общения и отсутствия привычной жизни. Артисты стоят во главе списка пострадавших,так как они привыкли к публичной жизни. Затворничество им дается очень тяжело.

Некоторые из них пытаются нарушить правила,чтобы хоть как то себя восстановить и развлечь.

Поступила информация,что в Санкт-Петербурге задержан музыкант и певец Максим Леонидов. По предварительным данным, причиной задержания стала его прогулка в закрытом парке.



Сам музыкант снимал происходящее на видео.



«Мы гуляли в парке. К нам подъехали сотрудники полиции и сказали, что это незаконно и отвезли в отделение», — прокомментировал Леонидов.



В настоящее время подробности выясняются.