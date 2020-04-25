Ортодоксальные евреи Америки тысячами жертвуют плазму для борьбы с Covid-19

Задолго до того, как весь остальной мир заговорил о плазме крови и ее использовании в борьбе с коронавирусом, доктор Шмуэль Шохам знал о ней все — в том числе и то, где он, мог бы получить много плазмы. К началу марта Шохам, эксперт по инфекционным заболеваниям у пациентов с трансплантацией в Университете Джонса Хопкинса, уже осознал, что плазма выздоравливающих – антитела, выделяющиеся из крови людей, у которых был Covid-19 – может стать ключевой терапией в борьбе с этой болезнью. Поэтому он позвонил своему другу, который является ортодоксальным евреем, – Хаиму Лебовицу, оптовому торговцу обувью из Монси, штат Нью-Йорк, – чтобы спросить его, может ли он побудить других членов его общины пожертвовать свою плазму.
По мнению Шохама, ортодоксальные евреи рано и сильно пострадали от вируса, и, вероятно, среди них было много людей с правильными антителами – людей, которые заболели и выздоровели, или людей, у которых был вирус, но они даже не знали об этом. «Я понятия не имел, что он бросит все и полностью погрузится в это», – сказал Шохам. Лебовиц «дает членам своей общины шанс что-то сделать, теперь, когда у них есть эта сила в их теле, чтобы изменить ситуацию». То, что начиналось как добровольная попытка одного человека соединить переболевших Covid-19 евреев с нью-йоркскими больницами, теперь стало широкой коалицией, включающей крупные больницы, ортодоксальные организации и ряд ортодоксальных евреев от сильно религиозных хасидов до так называемым модерн ортодокс, которые более активно участвуют в светской жизни. Это сделало ортодоксальных евреев главной силой в донорстве плазмы, которая, как надеются врачи, принесет большую пользу в борьбе с коронавирусом.
Эти усилия также дали ортодоксальным евреям, которых в Нью-Йорке и его окрестностях насчитывается около 700000 человек, шанс на пересмотр нарратива о коронавирусе в своей общине. Хотя все основные институты ортодоксальной жизни были закрыты, в хасидской общине существовали не соблюдавшие этого правила сообщества, такие как школы и миквы, которые остаются открытыми, или похороны, которые собирали сотни скорбящих. Эти исключения, как их называют ортодоксальные евреи, привели к негативному вниманию средств массовой информации и заявлениям в социальных сетях о том, что ортодоксальные евреи распространяют вирус и игнорируют правила социального дистанцирования в большей степени, чем другие группы.
Йоносон Розенблюм из ортодоксального ежемесячника «Мишпаха», писал в статье, опубликованной 21 апреля, что усилия по пожертвованию плазмы были направлены на создание мира, в котором «все негативные новости о харедим» – или ультраортодоксальных евреях – «внезапно были заменены изображениями харедим, выживших после Covid-19, и выстраивающихся в очереди, чтобы дать потенциально спасающую жизнь плазму крови выздоровевших тем, кто все еще борется с вирусом».
Лебовиц не имеет медицинского образования, но в течение многих лет выступал в качестве неформального советника для друзей и товарищей-хасидов, которые хотят получить помощь в установлении контактов и общении с медицинскими работниками по поводу своего лечения. Вот как Лебовиц познакомился с Шохамом, а также с доктором Джеффри Бандером, кардиологом в больнице «Маунт Синай», который помог Лебовицу начать направлять ортодоксальных доноров на программу донорства плазмы в больнице. Лебовиц начал работать над тем, чтобы побудить евреев пожертвовать плазму в начале марта. Но когда его оптовая торговля была закрыта из-за карантина как несущественный бизнес, он решил создать сеть из раввинов, религиозных организаций, исследователей вирусов, медицинских работников и администраторов больниц, чтобы рассказать ортодоксальным евреям о преимуществах донорства плазмы, тестировать их, брать их кровь, чтобы выделить богатую антителами плазму и передать ее в больницы.
До сих пор, по словам Лебовица, более 3000 человек – в основном мужчин – пожертвовали плазму в банках крови по всему региону, и еще 6000 человек по состоянию на 22 апреля были проверены на предмет наличия у них нужных антител. Лебовиц сказал, что он надеется организовать сдачу плазмы 45000 человек из ортодоксальной общины Нью-Йорка и его окрестностей.
Д-р Дэвид Рейх, президент и главный операционный директор системы госпиталей «Маунт-Синай», сказал, что более половины доноров, участвующих в сдаче плазмы, были ортодоксальными евреями. «Плазма используется не только для фрумов», (религиозных евреев), – «или евреев, но и для людей вообще», – сказал Лебовиц. «Мы, как соблюдающие евреи, обязаны сохранять жизнь, спасать жизнь и помогать как можно большему числу людей». Эти усилия получили благословения ортодоксального истеблишмента. Два уважаемых раввина, которые могут выносить постановления по еврейскому праву – раввин Исроэль Рейсман и раввин Реувен Файнштейн – заявили, что евреям рекомендуется пожертвовать плазму, и они могут даже ездить в шаббат и праздники, чтобы сделать это.
«Ортодоксальный союз» и «Агудат Исраэль», две крупнейшие ортодоксальные организации, рассылают сообщения общине об изучении плазмы и ее использовании для лечения Covid-19. Лебовиц и его коллеги-волонтеры работали с медицинскими центрами в районах, населенных ортодоксальными евреями, чтобы провести тестирование и узнать, есть ли у людей достаточное количество антител для донорства плазмы, а затем договаривались о приеме в банках крови, которые могут получить плазму. Лебовиц сказал, что он отправляет тесты в сеть клиник «Маунт-Синай» и «Монтефиоре» в Нью-Йорке, а также в небольшие службы неотложной помощи, которые могут отправить тесты в большие лаборатории и в клинику «Майо» в Миннесоте. Как только люди получают разрешение на сдачу крови, возникает задача найти место в центрах сдачи крови, многие из которых забиты под завязку.
Морди Серл, адвокат из района Флэтбуш в Бруклине, который помогает в этой работе, сказал, что Нью-Йоркский центр крови, некоммерческая организация, которая снабжает кровью сотни нью-йоркских больниц, сообщает им в 17:00. сколько мест у них открыто на следующий день, и Серл находит доноров, чтобы заполнить эти места. По словам Серла, богатые благотворители-ортодоксы также участвуют в закупке машин для центров крови, чтобы они могли принимать больше доноров. Он отказался назвать кого-либо из филантропов.
Первой общиной, которая была вовлечена, стала община «Молодой Израиль» из Нью-Рошелла, которая была одной из первых «горячих точек» страны после того, как адвокат Лоуренс Гарбуз заразился и заразил десятки других прихожан. Лебовиц сказал, что около 40 прихожан «Молодого Израиля» пожертвовали свою плазму около трех недель назад. Последние усилия привели к тому, что более 120 евреев-хасидов из Монси и Нью-Сквиры, возможно, самой изолированной хасидской деревни в округе Рокленд, штат Нью-Йорк, потратили целый день, чтобы поехать в Делавэр и сдать плазму в ближайший банк крови, который был способен принять их.
Нухем Лебовиц, 18-летний сын Хаима Лебовица, был среди доноров в начале этой недели; отец опубликовал его фотографию в «Твиттере». 19 апреля клиника «Майо» получила 1000 образцов крови для тестирования на антитела от доноров в Лейквуде, Нью-Джерси, крупном центре расселения ортодоксальных евреев, для тестирования на антитела, по словам доктора Майка Джойнера, который руководит программой по получению плазмы выздоравливающих в «Майо». Тестирование проводила компания «Лев Рошель Бикур Холим», медицинское учреждение в Лейквуде. По словам Лебовица, медицинский центр «Refuah Health Center», базирующийся недалеко от Монси, обработал более 2000 тестов. Джойнер сказал, что он рассчитывает обработать еще тысячи тестов от ортодоксальных евреев, и что вклад общины в превращение Нью-Йорка в центр донорства плазмы может помочь людям по всей стране быстрее оправиться от этой болезни. Он сказал, что хочет, чтобы Нью-Йорк стал «Саудовской Аравией» по поставкам плазмы.
Теперь, когда эпидемия вируса начинает быстро распространяться за пределами Нью-Йорка, Лебовиц пытается сплотить ортодоксальные общины по всей стране. Он уже связался с людьми в Миннесоте, Балтиморе, Детройте, Монреале и других местах, чтобы распространить повсюду информацию о важности донорства плазмы. Лебовиц, Серл и другие работали не только в шаббат и недавний праздник Песах, но и во время таких жизненных событий, которые в нормальном мире заслуживают хотя бы минутной паузы. Серл сказал, что две недели назад он созвонился с доктором Джойнером из клиники «Майо» через 15 минут после рождения дочери — по настоянию своей жены. На прошлой неделе, в последний день Песаха, брат Лебовица Ицхак умер от рака в возрасте 47 лет. С тех пор Лебовиц работает во время шивы — периода траура. «Он лично просил, когда я был с ним в последний раз, что независимо от того, что с ним происходит, я не должен останавливать эту работу», – сказал Лебовиц. Проект теперь назван в честь брата Лебовица. Когда все это закончится, сказал Лебовиц, он остановится и будет горевать. Но не сейчас. «Я не думаю, что имею право быть эгоистичным, когда на карту поставлены жизни других людей», – говорит он.
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