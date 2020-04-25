Апрель 25th, 2020

Никто лучше Эбигейл не умеет рекламировать сумки голышом

Популярная супермодель Эбигейл Ретчфорд отличается постоянством. Как минимум раз в день девушка напоминает,что она самая обворожительная и фигуристая модель в мире. Поклонники в восторге. Их миллионные просмотры помогают Эби получать миллионные контракты на рекламу .

Эбигейл не раскрывает сколько надо заплатить,чтобы такая красавица примерила что-то от мирового бренда. Но ,скорее всего, сумма колеблется от пяти до шести нулей.

Сейчас Эби согласилась прорекламировать несколько сумок от Шанель. Не известно увидел ли кто то сумки,но формы красавицы просматривались вполне откровенно. Девушка даже трусы забыла надеть.

Да и зачем они нужны при таких данных.