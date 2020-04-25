 
 
Апрель 25th, 2020

Невеста Криштиану Роналду показала как на карантине тренирует свое тело

35-летний Криштиану Роналду пережидает коронавирусный кризис дома в Португалии — вместе с ним в самоизоляции находятся его дети и невеста Джорджина Родригес. Пара не жалуется на недостаток физической активности, потому как устраивает тренировки в домашнем спортзале. Видеороликом одной из них Джорджина поделилась сегодня в инстаграме. Родригес показала, какие упражнения делает для укрепления мышц ног и ягодиц.

Самый простой способ делать это — просто делать,— посоветовала она всем, кто хочет последовать ее примеру.

 

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

 

 

Джорджина Родригес

 

Последнее время Криштиану Роналду публикует в инстаграме только домашние кадры, и героями многих из них становятся его дети. Португальский футболист воспитывает девятилетнего сына Криштиану-младшего, двухлетних близнецов Еву и Матео, а также двухлетнюю дочь Алану. Младшие дети так и норовят принять участие в папиных тренировках.

 

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

 

 

Криштиану Роналду с детьми

 

 

Криштиану Роналду с детьми

 

 

Криштиану Роналду с детьми

 

 

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>