Апрель 25th, 2020

Невеста Криштиану Роналду показала как на карантине тренирует свое тело

35-летний Криштиану Роналду пережидает коронавирусный кризис дома в Португалии — вместе с ним в самоизоляции находятся его дети и невеста Джорджина Родригес. Пара не жалуется на недостаток физической активности, потому как устраивает тренировки в домашнем спортзале. Видеороликом одной из них Джорджина поделилась сегодня в инстаграме. Родригес показала, какие упражнения делает для укрепления мышц ног и ягодиц.

Самый простой способ делать это — просто делать, — посоветовала она всем, кто хочет последовать ее примеру.

Джорджина Родригес

Последнее время Криштиану Роналду публикует в инстаграме только домашние кадры, и героями многих из них становятся его дети. Португальский футболист воспитывает девятилетнего сына Криштиану-младшего, двухлетних близнецов Еву и Матео, а также двухлетнюю дочь Алану. Младшие дети так и норовят принять участие в папиных тренировках.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми