Апрель 25th, 2020

Настасья Сумбурская затосковала по хрущевке и «дешевому пойлу»

Звезда сериала «Универ»,одна из самых популярных артисток Настасья Сумбурская регулярно радует поклонников своим хорошим чувством юмора.На своей странице в Инстаграм девушка поделилась фото и сделала забавную подпись под ним.

«Сейчас бы села скромно, в своей скромной хрущёвке, в скромном халате, скромно полакать дешевого пойла, а не вот это вот всё», — отметила Самбурская, при этом опубликовала фото, где позировала в платье с бархата и с бокалом шампанского в руках.

Всего за несколько минут после публикации пост артистки собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Кроме этого, стоить подчеркнуть, что в комментариях под своим постом Настасья заявила, что в данный момент она безработная.



«Я вот сижу, вся на нервах — на работе волна сокращений. Переживаю, что буду делать, если и меня сократят», — написала одна из подписчиц актрисы.

На что та ответила ей: «Не переживайте, я тоже безработная». «Но что поделаешь, дорогая, слава – это тяжелая вещь, и, чтобы ее нести, нужно быть очень сильным человеком», «Великолепно выглядишь, как всегда!», — писали другие люди в комментариях.