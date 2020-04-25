Апрель 25th, 2020

NASA изучит проект гигантского лунного радиотелескопа

7 апреля NASA опубликовала список из 16 проектов, которые получат начальное финансирование в рамках очередного этапа отбора по программе NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts). Ее цель заключается в сборе инновационных идей, которые позволят совершить прорыв в аэрокосмической индустрии и помогут улучшить будущие космические миссии.



Из 16 новых проектов наиболее интересным, пожалуй, является концепт LCRT (Lunar Crater Radio Telescope). Он предполагает строительство километрового радиотелескопа на обратной стороне Луны. Обсерватория будет вести наблюдения на длинах волн от десяти до пятидесяти метров (6 — 30 МГц), которые отражаются атмосферой Земли. Расположение на обратной стороне Луны позволит использовать спутник в качестве своеобразного экрана, защищающего телескоп от помех, создаваемых человеческой техникой и земной ионосферой, а также от воздействия со стороны Солнца (во время лунной ночи).

Авторы проекта предлагают разместить LCRT в чаше одного из кратеров диаметров до 5 км. Строительством сооружения заниматься самоходные роботы DuAxel. По замыслу разработчиков, они растянут проволочную сетку и закрепят ее на стенках кратера. После этого, над центром получившейся антенны будет установлен подвесной облучатель.

Команда разработчиков LCRT получила девять месяцев и 125 тыс. долларов на проработку своей идеи. После этого NASA изучит проект и примет решение о возможности продолжения его финансирования в рамках следующей фазы программы NIAC.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»