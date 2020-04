Апрель 25th, 2020 Меган Маркл попала в суд Сегодня Верховный суд Англии рассматривал дело 38-летней Меган Маркл против британских таблоидов. Некоторые из них уже называют это разбирательство историческим и теряются в догадках о том, каким будет его исход. В любом случае судебный процесс, похоже, еще сильнее откроет миру проблемные отношения герцогини Сассекской и ее 75-летнего отца Томаса Маркла. Супруга 35-летнего принца Гарри, напомним, подала в суд на издателя таблоида The Mail on Sunday из-за публикации ее письма, отправленного отцу в августе 2018 года. Герцогиня обвиняет прессу в нарушении авторских прав, а также законов о конфиденциальности и защите данных. Меган Маркл Сегодняшнее заседание велось по видеосвязи из-за пандемии коронавируса, но герцог и герцогиня Сассекские, вероятнее всего, наблюдали из Лос-Анджелеса за ним и своим адвокатом Дэвидом Шерборном, представлявшим их интересы. Кстати, он заверил судью, что Меган Маркл готова выступить в качестве свидетеля и дать показания в будущем, если это потребуется. Меган обвиняет представителей прессы в том, что они «преследовали, унижали, эксплуатировали» ее отца и манипулировали им. При этом адвокат The Mail on Sunday заявил, что она не общалась со своим отцом два года, поэтому не может знать точно, хотел он делиться с прессой информацией или нет. После сегодняшнего заседания, длившегося шесть часов, стало понятно, что Меган Маркл и Томас Маркл могут встретиться лицом к лицу в суде (впервые за более чем два года), чтобы дать показания друг против друга. Томас и Меган Маркл Издатель The Mail on Sunday отверг обвинение в том, что то письмо Меган было отредактировано его подчиненными. Вдобавок он заявил, что за четыре дня до обсуждаемой публикации издание People сообщило своим читателям об этом письме со ссылкой на друзей герцогини — то есть прямо или косвенно она якобы позволила своему окружению нарушить тайну ее частной жизни. Томасу Марклу показалось, что публикация People очернила его, поэтому, по версии The Mail on Sunday, он был вынужден защищаться в прессе. Адвокат Меган заявил суду, что она не знала о действиях информаторов People. Вполне вероятно, что те пятеро друзей, проинформировавшие People о содержании письма, тоже будут вынуждены дать показания в суде. Меган Маркл и принц Гарри В сеть попала переписка принца Гарри с одиозным отцом Меган Маркл

