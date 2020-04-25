Апрель 25th, 2020

Лолита Милявская в пижаме поблагодарила пластического хирурга

Лолита Милявская оригинальным способом поблагодарила своего пластического хирурга за обновленную фигуру.

Артистка предстала перед камерой в пижаме, а точнее в коротких шортиках и футболке. Стоить указать, что в таком наряде певица похвасталась заметно исхудалой фигурой.

Откровенная публикация появилась на личной странице артистки в «Инстаграм». «Мой друг, и не только, мой любимый пластический хирург Андрей Искорнев, Спасибо!! Теперь дома сидеть удобней. Батареи шпарят, как будто зима, и в квартире жарко! Но теперь стало прохладней», — подписала кадры артистка.



«Ой, мама дорогая, а худющая какая, что-то мне кажется Лолита плохо кушать стала?», «Какая вы худышка», «Хорошенькая, ты, по-моему, исчезаешь! Останься хоть чуть-чуть», «Отличный результат! Лола, так держать!!!», «Лола, вы в отличной форме, так держать!», «Лолита, вы прекрасны! Классная пижама и вы классная! Позитивная! Родная и любимая!», «Лолита, вы такая стройная и красивая», — писали в комментариях поклонники артистки.