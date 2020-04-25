Апрель 25th, 2020

Китай направил врачей в КНДР для консультаций Ким Чен Ына из-за ухудшения здоровья

Kremlin Pool/Global Look Press

Китай направил специалистов, в том числе врачей, в Северную Корею для проведения консультаций по состоянию здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Это может быть связано с ухудшением его здоровья, о котором писали СМИ.

Анонимные источники сообщили Reuters, что делегация отправилась 23 апреля. Ее возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Визит медиков в Северную Корею может быть связан с возможным ухудшением здоровья Ким Чен Ына, которому сделали операцию на сердце 12 апреля. Об этом писал CNN. Из-за резкого ухудшения самочувствия он пропустил торжественные мероприятия в честь годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, проходившие 15 апреля.

Стоит отметить, что ряд СМИ сообщали противоположную информацию. Например, агентство Yonhap заявляло, что в Южной Корее не заметили признаков ухудшения здоровья лидера КНДР.

В пятницу, 24 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что информация CNN об ухудшении самочувствия его северокорейского коллеги недостоверна.