Апрель 25th, 2020

Кайли Дженнер порадовала поклонников фото из спальни

Всегда грустная и прекрасная Кайли Дженнер опубликовала фото из своей спальни. Девушка,как всегда,выглядит великолепно,но на фото можно еще рассмотреть роскошную обстановку особняка миллиардерши.

Популярная американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых молодых миллиардеров мира.

По версии издания Forbes, 22-летняя знаменитость во второй раз подряд возглавила ежегодный список, в который вошли личности не старше 30 лет. Ее состояние оценивается в 1 миллиард долларов. Такую сумму ей принесла косметическая компания Kylie Cosmetics, которую она собственно и основала.

В конце прошлого года младшая из сестер Кардашян-Дженнер продала 51% акций своего бренда компании Coty за 600 миллионов.