«Хаббл» сфотографировал комету после взрыва

Многие астрономы возлагали большие надежды на комету C/2019 Y4 (ATLAS). Расчеты показывали, что к маю она станет видна на небе невооруженным глазом. По наиболее оптимистичным оценкам, в момент прохождения перигелия в конце мая комета могла достичь звездной величины +2. Это сделало бы ее самой яркой хвостатой гостьей на земном небе за последние семь лет.
20 апреля космический телескоп «Хаббл» провел съемку обломков C/2019 Y4 (ATLAS). Изображение показало, что два из наблюдавшихся ранее четырех крупных фрагментов фактически исчезли. От них остались лишь тусклые скопления пыли и обломков. В свою очередь, оставшиеся два фрагмента распались на несколько частей. Скорее всего, большая часть новых обломков разрушится задолго до прохождения ими перигелия 31 мая.
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