Апрель 25th, 2020

«Хаббл» сфотографировал комету после взрыва

Многие астрономы возлагали большие надежды на комету C/2019 Y4 (ATLAS). Расчеты показывали, что к маю она станет видна на небе невооруженным глазом. По наиболее оптимистичным оценкам, в момент прохождения перигелия в конце мая комета могла достичь звездной величины +2. Это сделало бы ее самой яркой хвостатой гостьей на земном небе за последние семь лет.

К сожалению, C/2019 Y4 (ATLAS) не оправдала ожиданий. В конце марта астрономы отметили значительное уменьшение блеска кометы, свидетельствующее о разрушении ее ядра. Сделанные через несколько дней снимки подтвердили это предположение. C/2019 Y4 (ATLAS) не выдержала возросшего потока солнечного излучения. Наблюдения показали, что она распалась на четыре крупных фрагмента.

20 апреля космический телескоп «Хаббл» провел съемку обломков C/2019 Y4 (ATLAS). Изображение показало, что два из наблюдавшихся ранее четырех крупных фрагментов фактически исчезли. От них остались лишь тусклые скопления пыли и обломков. В свою очередь, оставшиеся два фрагмента распались на несколько частей. Скорее всего, большая часть новых обломков разрушится задолго до прохождения ими перигелия 31 мая.