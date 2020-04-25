Апрель 25th, 2020

Гениальный голливудский актер сегодня празднует 80-и летие

Сегодня ,25 апреля ,гениальный и талантливый актер Аль Пачино празднует свое 80-и летие.

Аль Пачино — именно под таким именем его знает весь мир. Но при рождении будущего гения нарекли Альфредо Джеймс Пачино. Он рос в беднейшем квартале Нью-Йорка. Родители актера были итальянцами. Его отец с матерью довольно скоро развелись.

Молодая женщина была вынуждена жить вместе со своими родителями, выходцами из сицилийского городка Корлеоне (согласитесь, в этом есть что-то мистическое). Дед оказал на юного Пачино большое влияние, и актер в своих интервью рассказывал, каким истинным мужчиной был дедушка. Несмотря на то, что Альфредо старались держать под жестким присмотром, он даже в таком районе, как Южный Бронкс, сумел прослыть задирой и бесшабашным малым.

Учился он из рук вон плохо, но очень сильно увлекался спортом и после того как подросток увидел на сцене чеховскую «Чайку», всерьез задумался об актерском будущем. Однако его вскоре за плохую успеваемость выгнали из обычной школы. Мать была недовольна, но строптивый Альфредо в ответ просто ушел из дома. Он брался за любую работу, чтобы обеспечить себе пропитание и учебу в актерской студии.

Первые его роли в кино были эпизодические, но уже в 1969 году Пачино сыграл роль в фильме «Я, Натали», где его заприметил известный продюсер Мартин Брегман, с которым в дальнейшем у актера завязались крепкие дружеские отношения. Именно Брегман пригласил его на такие знаковые фильмы, как «Серпико», «Лицо со шрамом», «Собачий полдень». Но это было потом, а до этого Аль Пачино снялся в роли наркомана в киноленте «Паника в Нидл-Парке».

Именно в этой роли в 1971 году его увидел Френсис Форд Коппола. Режиссер в то время искал актера на роль Майкла Корлеоне для своего будущего фильма. Аль Пачино как внешне, так и сицилийским темпераментом поразил гениального постановщика, который видел в роли Майкла только этого актера. А ведь на эту роль до него пробовались такие асы, как Де Ниро, Роберт Рэдфорд, Дастин Хофман. Руководство Paramount Pictures было категорически против Аль Пачино, но Копполе удалось отстоять его кандидатуру

В формате одной публикации невозможно рассказать о всей фильмографии Аль Пачино. Гениальным может считаться тот актер, который делает свою работу стабильно великолепно, при этом время от времени выдает шедевры, до которых почти невозможно дотянуться. Таких среди ныне действующих актеров очень мало, и Аль Пачино в первых рядах этой гениальной когорты.

Аль Пачино продолжает активно сниматься, создавая один за другим незабываемые образы.