Апрель 25th, 2020

Эдита Пьеха пожаловалась на температуру и плохое самочувствие

Несколько дней назад знаменитая советская певица Эдита Пьеха почувствовала себя плохо. Тест на коронавирус дал негативный результат. Однако певице лучше не становится.82-и летняя артистка сказала журналистам:«У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи», — рассказала певица.



Нужно отметить, что уже несколько месяцев Пьеха ведет затворнический образ жизни. Певица живет в небольшой деревне вблизи Петербурга. Из своего дома артистка перестала выходить еще в прошлом году. Позднее дочь певицы Илона Броневицкая рассказала, что Пьеха приняла решение самоизолироваться очень давно, как только появились первые данные о коронавирусе в Китае.

С тех пор Пьеха не видится ни с дочерью, ни с внуком. По словам Илоны, с мамой она общается исключительно по видеосвязи и боится ее заразить, поэтому в гости не приезжает.



Ранее журналисты связывались с Эдитой Станиславовной, и она подчеркнула, что верит в то, что ей удастся избежать заражения, и коронавирусная инфекция не проникнет на территорию ее загородного дома. Певица сильно боится коронавируса и даже просит Бога уберечь ее от этой болезни.