 
 
Апрель 25th, 2020

Эдита Пьеха пожаловалась на температуру и плохое самочувствие

эдита пьехаНесколько дней назад знаменитая советская певица Эдита Пьеха почувствовала себя плохо. Тест на коронавирус дал негативный результат. Однако певице лучше не становится.82-и летняя артистка сказала журналистам:«У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи», — рассказала певица. 

Нужно отметить, что уже несколько месяцев Пьеха ведет затворнический образ жизни. Певица живет в небольшой деревне вблизи Петербурга. Из своего дома артистка перестала выходить еще в прошлом году. Позднее дочь певицы Илона Броневицкая рассказала, что Пьеха приняла решение самоизолироваться очень давно, как только появились первые данные о коронавирусе в Китае.

С тех пор Пьеха не видится ни с дочерью, ни с внуком. По словам Илоны, с мамой она общается исключительно по видеосвязи и боится ее заразить, поэтому в гости не приезжает.

Ранее журналисты связывались с  Эдитой Станиславовной, и она подчеркнула, что верит в то, что ей удастся избежать заражения, и коронавирусная инфекция не проникнет на территорию ее загородного дома. Певица сильно боится коронавируса и даже просит Бога уберечь ее от этой болезни.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>