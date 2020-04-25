Апрель 25th, 2020

Джорджио Армани заявил о сокращении количества коллекций и показов

Известный дизайнер Джорджио Армани рассказал,как должна измениться модная индустрия в новых условиях.Маэстро подчеркнул, что нынешняя ситуация с производством одежды в огромных масштабах является недопустимой. Глава модного дома планирует сократить количество коллекций и показов, а также отказаться от круизных шоу и перепроизводства.

Армани раскритиковал быструю моду (fast fashion) и призвал пересмотреть отношение брендов к этому сегменту рынка и по возможности отказаться от него.

«Упадок индустрии начался тогда, когда в сегменте роскоши были внедрены методики fast fashion, имитирующие бесконечный цикл доставки новых вещей, заставляющих покупать больше и больше. При этом все стали забывать, что истинная роскошь требует времени, чтобы быть оцененной по достоинству. Совершенно бессмысленно шить вещи, которые пробудут в магазине всего три недели, а потом „устареют“, их заменят на другие, почти такие же.

Я не работаю по такому принципу, более того, я нахожу это аморальным. Я всегда был верен идее элегантности вне времени, залог которой — не только выверенная эстетика, но и особый подход к дизайну в целом и качеству создаваемых вещей. Они должны жить долго», — написал Армани.

Итальянский дизайнер также подверг критике схему, по которой работают все универмаги: строгое деление по сезонам заставляет магазины продавать коллекции в несоответствии с погодой. Он заявил, что после завершения пандемии его бренд откажется от этого принципа и будет продавать летнюю линию одежды вплоть до сентября.

Свое желание сократить количество коллекций, показов и кутюрных шоу Армани обосновал тем, что это огромная трата денег впустую. Модельер считает бессмысленным вкладывать деньги в производство сиюминутных вещей и бесконечные грандиозные шоу. Он подчеркнул, что модные события, особенно кутюрные показы, должны происходить по особым случаям, а не восприниматься как рутина.









