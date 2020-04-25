 
 
Апрель 25th, 2020

Диетологи назвали идеальную еду для наращивания мышц



Для того чтобы сжечь жир и нарастить мышцы, нужно есть яйца, бананы, авокадо и бобовые.

Об этом сообщает издание La Vanguardia (Барселона, Испания) со ссылкой на врачей-диетологов.

По их словам, яйца полезны тем, что содержат белок и лейцин, позволяющий мышцам расти быстрее.

Бананы насыщают за счет содержащихся в них углеводов, а также позволяют есть меньше на протяжении дня. Их рекомендуется есть перед тренировками.

Во время тренировок рекомендуется есть авокадо и бобовые. В них содержится много насыщенных жиров, а также белки и углеводы.

После занятий лучше употреблять натуральный йогурт, считают врачи.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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