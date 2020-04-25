 
 
Апрель 25th, 2020

Деми Мур опубликовала эротичное фото

Голливудская актриса Деми Мур опубликовала архивный кадр, на котором появилась обнаженной в прозрачном платье.

57-летняя актриса, которая находится сейчас на самоизоляции с детьми и бывшим мужем Брюсом Уиллисом, решила поделиться с поклонниками в инстаграме эротическим кадром, сделанным еще в молодости.

Американская кинозвезда предстала перед фотокамерой в прозрачной красном платье без бюстгальтера. Фотосессия, очевидно, происходила в душе, поэтому соблазнительный образ Деми Мур дополняли мокрые волосы и яркий макияж.

Популярная актриса – прекрасный пример того, что с такой внешностью, как у нее, она смогла стать секс-символом целого поколения.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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