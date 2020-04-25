Чемпионка по смешанным единоборствам сломала несколько костей актрисе Холли Берри

Джеки готовится к главному бою в карьере, соперницу сыграет чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.

Спортсменка в интервью Sports Illustrated рассказала, что ежедневно тренировалась с Берри по четыре часа. Ради этого фильма Берри начала обучаться ММА, муай тай, джиу-джитсу.

«Сейчас она находится в настолько классной форме, что могла бы быть конкурентоспособной даже на уровне UFC. Я не знаю, захочет ли Холли стать бойцом, но у нее есть навыки и уровень… Вы сами все увидите, когда выйдет фильм», — добавила Шевченко.