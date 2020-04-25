Чемпионка по смешанным единоборствам сломала несколько костей актрисе Холли Берри

Чемпионка по смешанным единоборствам UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко травмировала звезду Голливуда Холли Берри во время съемок фильма под названием «Оскорбленная» (оригинальное название Bruised).
Главная героиня — девушка Джеки (ее роли исполняет Берри), которая занимается ММА. Сценаристом выступила писательница Мишель Розенфарб. Постановкой боевых сцен занимались люди, работавшие над фильмами о Джоне Уике, уточняет «Спорт-Экспресс». Джеки переживает кризис в карьере и пытается сблизиться с маленьким сыном, которого оставила в юном возрасте, чтобы сконцентрироваться на спорте.
В интервью Джимми Феллону Берри призналась, что осознала всю глубину страданий этой женщины. Примечательно, что сама Берри не планировала ни снимать (фильм «Оскорбленная» является дебютной работой для Берри в качестве режиссера), ни сниматься в ленте, но решилась на это, так как никто не погрузился в эту историю больше, чем она.
Джеки готовится к главному бою в карьере, соперницу сыграет чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.
Спортсменка в интервью Sports Illustrated рассказала, что ежедневно тренировалась с Берри по четыре часа. Ради этого фильма Берри начала обучаться ММА, муай тай, джиу-джитсу.
«Сейчас она находится в настолько классной форме, что могла бы быть конкурентоспособной даже на уровне UFC. Я не знаю, захочет ли Холли стать бойцом, но у нее есть навыки и уровень… Вы сами все увидите, когда выйдет фильм», — добавила Шевченко.
По словам Берри, во время съемок она получала травмы, но они ее не остановили. «Я кое-что сломала, — сказала актриса Джимми Фэллону. — И знаешь, что? Все нормально. Мне всегда больно. Когда ты сам делаешь трюки, то обязательно получишь травму».
Сама Шевченко рассказала, что контролировала себя во всех движениях. «Даже когда я изображала, что сильно бью, я била несильно… Даже когда ты изображаешь удар, ты же все равно его наносишь. Да, ты не бьешь на 100 процентов, но удар все равно получается достаточно мощным», — пояснила она.
Шевченко также отметила, что у Берри были синяки по всему телу.
«Я начала очень осторожно, — сказала спортсменка. — А она такая:„Хм, да она недостаточно сильна. Дай мне свою силу! Ударь меня сильнее!“. И до конца съемок она говорила, что мне нужно вкладывать больше силы в удары. Больше, больше!».
Добавим, что картина должна была выйти на экраны осенью 2020 года. Однако из пандемии коронавируса премьера была отложена на неопределенный срок.
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