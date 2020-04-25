Апрель 25th, 2020

Археологи нашли в Чехии древний сатанинский храм с замурованными мумиями

Археологи нашли в Чехии, по их мнению, древний сатанинский храм с замурованными мумиями. Исследователи считают, что в Храме исповедовали кровавый культ поклонения силам зла, и в его стенах приносили в жертву людей, о чем говорят обнаруженные тела, над которыми предварительно провели неизвестных ритуал. Тела оказались частично мумифицированными.

Останки тел были найдены под стенами здания 11-го века, которые были раскопаны в прошлом году. Все скелеты лежали друг возле друга сверху первого слоя камня крепостного вала.

По версии ученых, тела могли быть связаны. Кроме того, под скелетами нашли некий железный предмет длиной около 50 см, который сужается на одном конце.

«Эти несчастные, похоже, стали жертвами какой-то жестокой языческой практики или убийства. Трудно представить, что все трое погибли одновременно случайно. И что наиболее важно, размещение их в первом слое камней недавно построенного вала и положение тел предполагает, что они были фактически принесены в жертву», — говорит археолог Мирослав Деймал.