Археологи нашли в Чехии древний сатанинский храм с замурованными мумиями

Археологи нашли в Чехии, по их мнению, древний сатанинский храм с замурованными мумиями. Исследователи считают, что в Храме исповедовали кровавый культ поклонения силам зла, и в его стенах приносили в жертву людей, о чем говорят обнаруженные тела, над которыми предварительно провели неизвестных ритуал. Тела оказались частично мумифицированными.
Останки тел были найдены под стенами здания 11-го века, которые были раскопаны в прошлом году. Все скелеты лежали друг возле друга сверху первого слоя камня крепостного вала.
«Эти несчастные, похоже, стали жертвами какой-то жестокой языческой практики или убийства. Трудно представить, что все трое погибли одновременно случайно. И что наиболее важно, размещение их в первом слое камней недавно построенного вала и положение тел предполагает, что они были фактически принесены в жертву», — говорит археолог Мирослав Деймал.
Leave a Reply