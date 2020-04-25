Апрель 25th, 2020

Анна Седокова снова позлила подписчиков откровенным фото

Анна Седокова,на зло всем недоброжелателям,опять опубликовала фото без одежды. За последнее похожее фото ей досталось не мало критики. Возмущенные подписчики заявляли ,что не хотят видеть разные части тела Анны без одежды. На что Седокова резонно предложила не заходить на ее страницу вообще.

Видимо,чтобы позлить моралистов еще больше,Анна опять сделала фото в ванной в одном белье. Реакция была не однозначная.

«Очень круто выглядите!!! Особенно если учесть что вы родили троих детей», «Всегда восхищаюсь такими фото. Тут не просто красивое тело, а ещё результат любви к себе и заботы о своем теле и здоровье — тренировки, питание, массаж, дисциплина. Смотреть приятно и уважение вызывает»,

«Господи, ну что за шикарная девушка», «Как всегда на высоте», «Какая вы горячая», «Красивое тело, мотивируете», «Какое нынче время пошло, у женщин не осталось ни капли скромности, каждая пытается оголиться перед всем миром. Это хр*ново, когда ты не можешь ни чем заинтересовать, кроме как показывать с*ськи да п*ськи», — писали в комментариях подписчики Анны.