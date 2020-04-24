Апрель 24th, 2020

Знаменитая топ-модель призналась ,что комплексует из-за изьяна своего тела

Американская модель Джиджи Хадид призналась из-за чего она комплексует больше всего. Оказывается,изьяны есть даже у таких признанных красавиц.Хотя это и не мешает ей быть очень успешной в модельном бизнесе.

Джиджи призналась,что стесняется огромного количества родимок,которыми усыпано ее тело.

Еще 4 года назад Джиджи давала интервью, в котором рассказывала, что очень хочет избавится от родинок, однако ее одного желания оказалось мало. Девушка прошла медицинское обследование, и врачи отказали ей в удалении, заявив, что убрать такое большое количество родинок опасно для здоровья и жизни в целом.

В тот период жизни Джиджи встречалась с парнем Зейном Маликом, благодаря его поддержке и любви девушка отказалась от навязчивой идеи избавиться от изъяна. Однако, маскировать свое тело она не перестала, модель до сих пор носит исключительно закрытую одежду.

Если выйти на улицу Хадид может в чем угодно, то работа модели подразумевает и откровенные наряды. Именно поэтому Джиджи просит всегда снимать ее сбоку, чтобы родинки не сильно бросались в глаза. Если же такой ракурс невозможен, то ее условием для фотосессии является — ретушь фотографий, которая скроет недостаток с тела.