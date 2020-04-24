Апрель 24th, 2020

В Солнечной системе нашли 19 кандидатов в межзвездные объекты

Астрономы выяснили, что более полутора десятков малых тел Солнечной системы могут быть объектами из межзвездной среды, которые были захвачены на заре образования Солнечной системы. На это указывают их орбиты и характер движения по ним. Статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Кентавры — одни из самых интересных малых тел в Солнечной системе, они представляют собой переходную форму между астероидами и кометами. На их орбиты сильно влияет гравитация планет-гигантов, из-за чего они нестабильны и могут быть сильно вытянуты, а плоскость орбиты может быть существенно наклонена относительно плоскости Солнечной системы. Считается, что через 1-100 миллионов лет кентавры будут выброшены из Солнечной системы в результате взаимодействия с планетами или столкнутся с ними или Солнцем. Отсюда возникает вопрос о природе этих объектов.

Астрономы Фати Намуни (Fathi Namouni) и Хелена Морайс (Helena Morais) рассмотрели выборку из 17 известных кентавров, наклонение орбит которых превышает 60 градусов, а перигелии находятся на расстоянии более трех астрономических единиц от Солнца, и двух транснептуновых объектов 2008 KV42 и (471325) 2011 KT19, орбиты которых отличаются крайне большим наклонением, а движение по орбите имеет ретроградный характер.

Современная теория образования Солнечной системы предполагает, что она должна была быть плоской на ранних стадиях формирования, чтобы объяснить появление Главного пояса астероидов и пояса Койпера. Кроме того, считается, что в прошлом область рассеянного диска и внутренняя часть облака Оорта были лишены вещества, поскольку планетезимальный диск не мог простираться далеко за пределы текущей орбиты Нептуна. Поэтому возникла идея о том, что почти полярные орбиты кентавров могут указывать на их вероятный захват из межзвездной среды во времена ранней Солнечной системы.

Для всех выбранных объектов производилась оценка стабильности орбиты и моделировались их траектории 4,5 миллиарда лет назад, когда образование планет уже закончилось. Если кентавры имели высокое наклонение орбиты уже в те времена, то они, скорее всего, образовались не в планетезимальном диске. Идея получила подтверждение, орбиты выбранных тел в прошлом были почти полярными и располагались в областях рассеянного диска и внутреннего облака Оорта. Это означает, что они действительно могут быть телами из межзвездной среды, захваченными гравитационными силами Солнца. Теперь ученые намерены узнать, когда именно мог произойти подобный захват.