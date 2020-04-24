Апрель 24th, 2020

Умные часы научили считывать рисование по руке

Немецкие инженеры научили обычные умные часы распознавать движения магнитного стилуса по внешней стороне кисти и прикосновения к ней. Это делает управление интерфейсом на небольшом экране часов гораздо более удобным и позволяет использовать в интерфейсе даже мелкие элементы, присущие более крупным устройствам. Статья будет представлена на конференции CHI 2020.

Умные часы потенциально могут служить полноценной заменой смартфону, хотя бы на короткое время, например, на пробежке. Многие модели уже умеют самостоятельно звонить и получать уведомления, хранить музыку и воспроизводить ее через наушники, а также вызывать такси. Но несмотря на то, что в целом эти устройства уже весьма развиты и технологичны, у них по-прежнему остается общий недостаток: сложно сделать удобное управление на экране, размер которого сопоставим с размером пальца.

У исследователей в области человеко-компьютерного взаимодействия есть несколько интересных решений, причем самые заметные из них похожи друг на друга тем, что используют кожу возле часов в качестве большой области ввода, но делают это разным образом. Некоторые инженеры предлагают прикасаться к коже и считывать жесты с помощью датчика на часах, а две другие группы (1, 2) создали прототипы часов с проектором, выводящих интерфейс на руку и считывающих нажатия на него.

Группа немецких разработчиков из Ганноверского университета имени Лейбница под руководством Михаэля Роса (Michael Rohs) тоже предложила использовать руку в качестве сенсорной поверхности, но не для пальца, а для стилуса. Интересно, что в предыдущих подобных разработках использовались модифицированные или собранные «с нуля» умные часы, оснащенные новыми датчиками. Авторы новой статьи воспользовались уже имеющимся в умных часах магнитометром.

В самодельном стилусе установлен постоянный магнит, а также датчик прикосновения на конце, позволяющий определять контакт с кожей. Магнитометр в часах способен после калибровки определять положение магнита относительно часов. Тесты показали, что точность определения положения распределена неравномерно по поверхности руки: она зависит от положения магнита относительно часов и в самой удаленной точке рабочей зоны составляет шесть процентов.

Разработчики создали для часов графический редактор с множеством функций, управлять которыми можно с помощью стилуса. Авторы провели исследование на добровольцах, в котором им было необходимо нарисовать линии и символы с помощью стилуса и пальцем на экране. Исследование показало, что стилус позволяет рисовать те же объекты быстрее и более точно.