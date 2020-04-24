Апрель 24th, 2020

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»

Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла почетный гражданин города и автор рецепта и технологии изготовления конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова. Об этом сообщила администрация Владивостока, выразив соболезнования родным и близким Чулковой.

Анна Чулкова работала на Владивостокской кондитерской фабрике с 16 лет — с 1950 года.

В 1967 году министерство пищевой промышленности СССР поставило перед кондитерами задачу создать новую конфету с начинкой суфле — по аналогии с конфетами, делавшимися в Польше и Чехословакии. В итоге самую удачную рецептуру «Птичьего молока» придумала Чулкова. Эти конфеты стали одними из самых популярных в СССР. За их создание Чулкова была награждена орденом Ленина.

В общей сложности Чулкова создала около ста наименований кондитерских изделий, в том числе конфеты «Золотой Рог», «Комета», «Метеорит» и шоколадно-вафельный торт «Мечта».