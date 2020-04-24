Апрель 24th, 2020

Ученые — сонце убивает коронавирус

Ученые — сонце убивает коронавирус и потому летом стоит ожидать резкого спада эпидемии.

При 21-24 градусах Цельсия и высокой влажности «период полураспада» частицы SARS-CoV-2 на поверхности составляет 2 минуты при прямом солнечном свете и 6 часов — в его отсутствие, утверждают эксперты NBACC.

Прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие на коронавирус SARS-CoV-2 и способствует его гибели. С таким заявлением советник министерства внутренней безопасности США по вопросам науки и технологий Уильям Брайн выступил на брифинге в четверг, 23 апреля. Так, при температуре 21-24 градуса Цельсия и уровне влажности в 80 процентов «период полураспада» вирусной частицы, оказавшейся на поверхности в капле человеческой слюны составляет 2 минуты, а для той же частицы в воздухе и 20-процентной влажности — около полутора минут, заявил он.

Брайан сослался на исследование специалистов национального центра США по анализу биологической защиты и контрмерам (NBACC). По сведениям ученых, при аналогичной температуре и в отсутствие солнечного света «период полураспада» частицы на поверхности составляет 6 часов при 80-процентной влажности и 18 часов — при 20-процентной, а в воздухе (при уровне влажности в 20 процентов) — около 60 минут.