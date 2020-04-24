 
 
Апрель 24th, 2020

Создатель «Богемной рапсодии» работает над фильмом про смерть Уитни Хьюстон

Создатель "Богемной рапсодии" работает над фильмом про Уитни Хьюстон

В производство запущен биографический фильм о жизни и творчестве певицы Уитни Хьюстон. Сценаристом и продюсером байопика выступит Энтони МакКартен, работавший над «Вселенной Стивена Хокинга» и «Богемной рапсодией».

Проект получил название «I Wanna Dance with Somebody» («Я хочу танцевать с кем-нибудь»). Сюжет расскажет о юности Уитни Хьюстон, начале карьеры, пике славы и падении, которому сопутствовали депрессия и наркозависимость. Режиссерское кресло может занять канадская постановщица Стелла Меги, снявшая фильмы «Весь этот мир», «Уикенд», «Фотография».

Сообщается также, что консультировать создателей байопика будут Пэт Хьюстон, невестка певицы, и Клайв Дэвис, ее музыкальный продюсер. Кастинг пока не объявлен.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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