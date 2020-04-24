Апрель 24th, 2020

Сильно постаревшая Кэмерон Диас показала свой дом и рассказала как теперь живет

Знаменитая голливудская актриса Кэмерон Диас, которая в последние несколько лет публичности предпочитает закрытый образ жизни, внезапно вдруг опять оказалась в центре внимания. 47-летняя звезда стала часто появляться в инстаграме и делиться подробностями личной жизни, а на днях она и вовсе дала видеоинтервью своей подруге визажисту Гуччи Уэстмэн для ее программы Makeup & Friends.

Их беседа состоялась в доме актрисы в Лос-Анджелесе, так что поклонники Кэмерон смогли увидеть ее в домашней обстановке.

Во время разговора Диас рассказала о браке с Бенджи Мэдденом, за которого она вышла замуж в 2015 году.

Мне нравится быть замужем. Самое лучшее, что со мной когда-либо случалось, — это встреча с мужем, наше партнерство и дружба,

— сказала Кэмерон.

Гуччи Уэстмэн и Кэмерон Диас

Диас призналась, что у нее есть свой «язык любви» — свои чувства она выражает с помощью кулинарных навыков.

Когда я кормлю людей, которых люблю, я хочу передать им те чувства, которые вкладываю в процессе приготовления, чтобы они ощутили мою любовь,

— поделилась Кэмерон, а потом так расчувствовалась, что едва не расплакалась.

С 41-летним мужем Диас воспитывает трехмесячную дочь Раддикс, которую предположительно родила суррогатная мать. На этот раз разговора о ней не зашло, но недавно Кэмерон призналась, что очень счастлива быть матерью.

Мне нравится быть матерью. Это лучшая часть моей жизни. Я так благодарна и так счастлива, и это самое лучшее, что со мной случалось. Я рада, что сделала это с Бенджи. Мы прекрасно проводим время. Я просто в восторге и не могу в это поверить, — рассказывала она в инстаграме.

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас

С родительскими обязанностями ей во многом помогает справиться любимый супруг, благодаря которому она может расслабиться за бокалом вина или же посмотреть вечером любимое шоу.