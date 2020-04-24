Апрель 24th, 2020

Родная сестра Игоря Дятлова согласна на эксгумацию ради установления истины

Гибель туристов на перевале Дятлова по сегодняшний день не дает покоя родственникам и журналистам.Разные версии гибели не находят подтверждения и порождают только новые версии. Все это очень негативно сказывается на родственниках участников экспедиции.

Сестра руководителя группы Игоря Дятлова Татьяна Перминова рассказала,журналистам,что их мать до конца своих дней сожалела о том,что не помешала сыну пойти в этот поход.

У нее было плохое предчувствие и она старалась переубедить сына.Однако сын сумел уговорить мать, пообещав, что этот поход станет последним. По иронии судьбы, так оно и оказалось.

При этом сестра Дятлова подчеркнула, что родственников погибших не устраивает официальная версия гибели группы – так называемая «стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». По мнению Татьяны, следствие выдумало это объяснение, чтобы поскорее закрыть дело, так как на него давили сверху.

«Наши родители пытались выяснить правду, стучались во все инстанции и кабинеты, но им однажды сказали: хватит ходить, вы все равно никогда ничего не узнаете», - пояснила Перминова.

Женщина считает, что истинные причины гибели группы нужно обязательно выяснить.

Она добавила, что для того чтобы установить правду, она согласна даже на эксгумацию. Кроме того, по мнению сестры Дятлова, за прошедшие 60 лет ситуация изменилась, многие события перестали быть секретными. Возможно, существует какой-то документ, который поможет разгадать страшную тайну перевала Дятлова, считает Перминова.

Женщина напомнила, что одной из первых версий гибели группы стала смерть от рук охотников-манси. Однако сама она считает, что к трагедии каким-то образом были причастны военные. В те времена на Урале испытывали много нового оружия. Возможно, студенты стали случайными жертвами какой-то техногенной катастрофы.