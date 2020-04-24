Польское высшее образование — дверь в будущее для украинцев
Высшее образование — это большой шаг к хорошему будущему. Сразу после школы большинство еще не видит себя специалистом в какой-то сфере и вообще сомневаются в профессии. Годы в университете же помогают перейти от стадии школьника до стадии взрослого человека, который уверен в своих желаниях и имеет точные цели. Чтобы университет стал буфером между детством и взрослой жизнью, нужно правильно выбрать не только направление, но и страну обучения, сам университет. К этому решению нужно отнестись со всей серьезностью, потому что именно оно откроет дверь к намеченному.
ВУЗы Украины могут предложить большой выбор специальностей и хороших преподавателей, но диплом украинского университета имеет какой-то вес только на территории страны. Чтобы получить европейский диплом, который котируется в любой стране Европы, не нужно далеко ехать. Лучшим решением, в таком случае, является Польша.
Почему стоит обратить внимание на польские университеты?
- Страна-соседка Украины, и добраться домой и на учебу не является проблемой. Сейчас в Польшу и обратно ходят автобусы, поезда, летают самолеты.
- В Польше очень лояльно относятся к украинцам, приспособиться к жизни будет легче, чем кажется.
- Для поступления в польские университеты не нужно сдавать ЗНО. Требуется лишь сертификат подтверждающий знание польского или английского языка на уровне B2. Дополнительные экзамены возможны для специальностей вроде биотехнологии или архитектура.
- Цены на обучения не на много выше украинских, а иногда даже ниже.
- Имея подтверждения статуса студента можно получить не только визу, но и специальный вид на жительство (karta czasowego pobytu).
- Есть возможность поехать на учебу по обмену в другие страны Европы.
- Обучение проходит с использованием современных методов, материалов и оборудования.
Поступления в другую страну не стоит бояться, ведь есть организация, которая поможет от первого шага до последнего. Slavic Languages Center — это компания, которая больше 10 лет занимается отправкой студентов на обучение в Польшу. На сайте https://slavic-center.com.ua/visshee-obrazovanie-v-polshe/ можно подробнее посмотреть список ВУЗов, требования и цены.
Обратиться к Slavic Languages Center — это обратиться к профессионалам своего дела. Квалифицированные сотрудники займутся вашим поступлением от А до Я, оказывая помощь с документами, выбором и устройством в Польше. Компания также предоставляет курсы польского языка, которые начинаются уже в Украине. Это очень удобная опция, чтобы знать язык до поездки. Не откладывайте такое важное решение в долгий ящик. Обращайтесь в Slavic Center уже сейчас!
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