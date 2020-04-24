Апрель 24th, 2020

Польское высшее образование — дверь в будущее для украинцев

Польское высшее образование — дверь в будущее для украинцев

Высшее образование — это большой шаг к хорошему будущему. Сразу после школы большинство еще не видит себя специалистом в какой-то сфере и вообще сомневаются в профессии. Годы в университете же помогают перейти от стадии школьника до стадии взрослого человека, который уверен в своих желаниях и имеет точные цели. Чтобы университет стал буфером между детством и взрослой жизнью, нужно правильно выбрать не только направление, но и страну обучения, сам университет. К этому решению нужно отнестись со всей серьезностью, потому что именно оно откроет дверь к намеченному.

ВУЗы Украины могут предложить большой выбор специальностей и хороших преподавателей, но диплом украинского университета имеет какой-то вес только на территории страны. Чтобы получить европейский диплом, который котируется в любой стране Европы, не нужно далеко ехать. Лучшим решением, в таком случае, является Польша.

Почему стоит обратить внимание на польские университеты?

Страна-соседка Украины, и добраться домой и на учебу не является проблемой. Сейчас в Польшу и обратно ходят автобусы, поезда, летают самолеты.

В Польше очень лояльно относятся к украинцам, приспособиться к жизни будет легче, чем кажется.

Для поступления в польские университеты не нужно сдавать ЗНО. Требуется лишь сертификат подтверждающий знание польского или английского языка на уровне B2. Дополнительные экзамены возможны для специальностей вроде биотехнологии или архитектура.

Цены на обучения не на много выше украинских, а иногда даже ниже.

Имея подтверждения статуса студента можно получить не только визу, но и специальный вид на жительство (karta czasowego pobytu).

Есть возможность поехать на учебу по обмену в другие страны Европы.

Обучение проходит с использованием современных методов, материалов и оборудования.

Поступления в другую страну не стоит бояться, ведь есть организация, которая поможет от первого шага до последнего. Slavic Languages Center — это компания, которая больше 10 лет занимается отправкой студентов на обучение в Польшу. На сайте https://slavic-center.com.ua/visshee-obrazovanie-v-polshe/ можно подробнее посмотреть список ВУЗов, требования и цены.

Обратиться к Slavic Languages Center — это обратиться к профессионалам своего дела. Квалифицированные сотрудники займутся вашим поступлением от А до Я, оказывая помощь с документами, выбором и устройством в Польше. Компания также предоставляет курсы польского языка, которые начинаются уже в Украине. Это очень удобная опция, чтобы знать язык до поездки. Не откладывайте такое важное решение в долгий ящик. Обращайтесь в Slavic Center уже сейчас!