 
 
Апрель 24th, 2020

Победобесие — главный храм ВС РФ украшает мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным

Мозаика в храме Вооруженных сил России


Издание «МБХ медиа» опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Снимки прислал неназванный подписчик в телеграм-бот издания.

На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

 На ещё одной мозаике изображен парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве. На ней виден портрет Иосифа Сталина. На другом панно изображены несколько женщин и надпись «Крым наш».
  • Главный храм Вооружённых сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Category: Новости, Россия ﻿
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