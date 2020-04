Первому видео, загруженному на YouTube — 15 лет (смотреть)

Первому видео в истории YouTube исполнилось 15 лет: ролик был загружен на видеоплатформу 23 апреля 2005 года.

18-секундное видео под названием «Я в зоопарке» (Me at the zoo) выложил на сайт один из сооснователей YouTube Джавед Карим. В ролике Карим стоит возле вольера со слонами в зоопарке Сан-Диего и говорит: «Окей, вот мы перед слонами. Классная вещь в этих парнях — у них очень-очень-очень длинные хоботы. И это круто. И, на самом деле, это все, что можно сказать».

Джавед Карим ушел из проекта YouTube на ранних стадиях его развития, чтобы писать диссертацию. Однако после продажи платформы Google в 2016 году за $1,65 млрд он получил акции на сумму в $64 млн.

Сейчас у видео «Я в зоопарке» более 90 млн просмотров.