 
 
Апрель 24th, 2020

«Папа разрешил» — жена Джастина Бибера поделилась архивной фотографией в бикини

Хейли Бибер

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер поделилась архивной фотографией в бикини. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных кадров модель позирует на доске для серфинга в купальнике синего цвета. На другом — фотографирует себя в полосатом купальном костюме во время плавания в океане. Также в серии были ее совместные снимки с друзьями во время отдыха. Пост супермодели набрал 1,5 миллиона лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Бибер. «Ты такая милая!», «Ангел, оказавшийся на земле», «Идеальная серия фотографий!» — комментировали они.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>