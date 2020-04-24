«Папа разрешил» — жена Джастина Бибера поделилась архивной фотографией в бикини

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер поделилась архивной фотографией в бикини. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных кадров модель позирует на доске для серфинга в купальнике синего цвета. На другом — фотографирует себя в полосатом купальном костюме во время плавания в океане. Также в серии были ее совместные снимки с друзьями во время отдыха. Пост супермодели набрал 1,5 миллиона лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Бибер. «Ты такая милая!», «Ангел, оказавшийся на земле», «Идеальная серия фотографий!» — комментировали они.