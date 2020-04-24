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Оля Полякова теперь за деньги выполяет причуды заказчиков

полякова домПевица Оля Полякова пытается не упустить заработки на карантине.Певица решила пойти путем Успенской и поздравлять поклонников за деньги. Но немного не учла,что у поклонников могут быть свои представления о том, как должна выглядеть поздравляющая.

 Полякова решила  не сдаваться.

Артистка запустила интернет-платформу, через которую каждый желающий может заказать короткое приветствие или видеозвонок от звезды. Уже есть статистика, что большинство пожеланий заказчиков начинаются с пункта – в полный рост, пожалуйста. Многие просит Олю одеться как на концерте.А некоторые -раздеться.

Певице приходиться балансировать на грани.Хотелось бы и  не потерять поклонников и сохранить лицо замужней женщины.

Музыкальный критик из соседней страны уже обьяснил  как выглядит желание заработать хоть на чем нибудь у звезд,которые уже насобирали на особняки и прочую недвижимость. Вряд ли сейчас стоит вопрос о том,что этим людям нечего есть.

Потому обдирание поклонников,у которых далеко не такая радужная ситуация,выглядит,как минимум,цинично.

 

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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