Апрель 24th, 2020

Оля Полякова теперь за деньги выполяет причуды заказчиков

Певица Оля Полякова пытается не упустить заработки на карантине.Певица решила пойти путем Успенской и поздравлять поклонников за деньги. Но немного не учла,что у поклонников могут быть свои представления о том, как должна выглядеть поздравляющая.

Полякова решила не сдаваться.

Артистка запустила интернет-платформу, через которую каждый желающий может заказать короткое приветствие или видеозвонок от звезды. Уже есть статистика, что большинство пожеланий заказчиков начинаются с пункта – в полный рост, пожалуйста. Многие просит Олю одеться как на концерте.А некоторые -раздеться.

Певице приходиться балансировать на грани.Хотелось бы и не потерять поклонников и сохранить лицо замужней женщины.

Музыкальный критик из соседней страны уже обьяснил как выглядит желание заработать хоть на чем нибудь у звезд,которые уже насобирали на особняки и прочую недвижимость. Вряд ли сейчас стоит вопрос о том,что этим людям нечего есть.

Потому обдирание поклонников,у которых далеко не такая радужная ситуация,выглядит,как минимум,цинично.