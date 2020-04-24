Апрель 24th, 2020 Новая технология позволит заряжать электромобили за 5 минут Разработка компании Enevate защищает специальной кремниевой пленкой анод литий-ионной батареи и увеличивают скорость движения ионов. Простое решение позволяет заряжать аккумулятор электромобиля на 400 км за 5 минут и увеличивает средний запас хода электрокаров на 30%. Революционное решение может быстро оказаться на рынке — технологически в производстве новых анодов нет ничего сложного.



Производители аккумуляторов годами пытаются заменить графитовые аноды в литий-ионных батареях на кремниевые, которые значительно увеличили бы запас хода электромобилей. Некоторые разработки, в основном для электроники, вскоре могут появиться на рынке. Обычно в их рецептуре имеется оксид кремния или смесь кремния и углерода.



Однако американская компания Enevate использует пористую пленку из почти чистого кремния. Мало того что это недорогое решение, оно позволяет увеличить средний запас хода современных электромобилей на 30%. А на то, чтобы зарядить такой аккумулятор на 400 км, достаточно будет всего пяти минут, сообщает Spectrum.



Когда литий-ионные батареи заряжаются, ионы лития движутся от катода к аноду. Чем больше ионов вмещает анод, тем выше энергоемкость и тем дольше работает батарея. В теории кремний может удержать в десять раз больше энергии, чем графит. Но он сильно расширяется и сокращается в процессе, так что его хватает на несколько циклов заряда/разряда.



Для того чтобы повысить срок службы анодов, некоторые производители аккумуляторов используют пластиковое связующее вещество в качестве покрытия. Enevate пошла другим путем: компания запатентовала собственный процесс создания пористой кремниевой пленки толщиной от 10 до 60 нм, которая наносится напрямую на медную фольгу. Защитный слой не дает кремнию вступать в реакцию с электролитом.



Процесс производства не требует высококачественного кремния, так что аноды такого типа обойдутся дешевле, чем графитовые такой же емкости. А так как они по большей части состоят из кремния, ионы лития могут двигаться очень быстро, заряжая аккумулятор на 75% за пять минут.



Автор:Георгий Голованов

Источник: hightech.plus В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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