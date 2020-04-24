 
 
Апрель 24th, 2020

Началось производство нового сериала по «Звездным войнам»

звездные войныВ СМИ появилась информация, что кинокомпания Disney приступила к производству сериала, основанного на истории вселенной «Звездных войн».В центре сюжета  окажется женщина.

Детали сюжета, исполнители главных ролей и даты релиза данного сериала пока неизвестны, лишь сообщается, что Лесли Хедланд напишет сценарий и будет его шоураннером. 

Компании Disney и Lucasfilm никак не прокомментировали данную информацию.
После приобретения вселенной «Звездных войн» компанией Disney, эта вселенная подвергается ощутимым трансформациям: недавно компания Lucasfilm заявила о запуске романа и серии комиксов под названием Star Wars: The High Republic, в рамках которых будут разрабатываться новые истории, которые будут происходить за 200 лет до событий фильма «Звездные войны: Призрачная угроза».

Продюсером сериала стала сама  Лесли Хэдланд,  известная как автор комедийного шоу «Жизни матрешки».

Дата релиза сериала пока неизвестна.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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