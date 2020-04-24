Леди Гага удивит новым альбомом, записанным с Элтоном Джоном

Леди Гага планирует выход нового альбома.Певица не только сама исполнила свои новые песни,но и привлекла знаменитостей к работе над альбомом. В записях принимали участие Элтон Джон и Ариана Грандэ. А также корейская группа Blackpink.

Исполнительница опубликовала трек-лист Chromaticа. В него вошло 16 композиций. Она также показала обложку нового альбома. Он должен был выйти 10 апреля, однако релиз перенесли на неизвестный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Ранее Леди Гага отметила, что она очень сожалеет о переносе выхода пластинки. Но она решила, что неправильно выпускать его во время происходящих событий.



Первый сингл с пластинки Stupid Love певица представила в феврале. Он добрался до пятого места в Billboard Hot 100. С южнокорейской герлз-группой Blackpink она записала песню Sour Candy.