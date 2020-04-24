Апрель 24th, 2020

Карантин помог поднять продажу секс-игрушек в два раза

Крупнейшая сеть магазинов секс-игрушек сообщила о рекордных продажах товаров для интимных развлечений. Продажа секс-кукол увеличилась практически в два раза.

По словам одной из основательниц компании , индустрия секс-кукол переживает революцию. Она связывает это с карантинными мерами, которые вводят многие страны. Некоторые покупатели скучают в изоляции и охотнее идут на эксперименты, другие видят в секс-игрушках безопасную альтернативу приложениям для знакомств.

За первые недели апреля гетеросексуальные пары приобрели в магазинах на 33,2 процента больше секс-кукол, чем за весь апрель год назад. С февраля до марта продажи одиноким мужчинам выросли на 51,6 процента, одиноким женщинам — на 15,8 процента. Не так давно магазины решили сделать услугу проката игрушек.

А владелица одного из британских сервисов проката секс-кукол собирается выпускать для вдовцов куклы, напоминающие их умерших жен. Она утверждает, что будет предоставлять кукол «не столько для сексуального удовлетворения, сколько для психологического комфорта».