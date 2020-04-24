 
 
Апрель 24th, 2020

Грузия может отозвать посла из Киева в случае назначения Саакашвили на должность

Украина ГрузияГрузия может пересмотреть свое отношение к Украине в случае назначения на высокую должность Михаила Саакашвили. Об этом заявил депутат грузинского парламента.

Он напомнил, что Саакашвили — человек, который обвинен судебной системой Грузии и которого разыскивают сегодня. Депутат считает, что его назначение сделает отношения между странами «очень сложными».

В частности, парламентарий допустил, что Грузия может отозвать посла из Киева.

22 апреля президент Украины  пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года.  Прокуратура страны заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал экс-президента.

Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>