Апрель 24th, 2020

Грузия может отозвать посла из Киева в случае назначения Саакашвили на должность

Грузия может пересмотреть свое отношение к Украине в случае назначения на высокую должность Михаила Саакашвили. Об этом заявил депутат грузинского парламента.

Он напомнил, что Саакашвили — человек, который обвинен судебной системой Грузии и которого разыскивают сегодня. Депутат считает, что его назначение сделает отношения между странами «очень сложными».

В частности, парламентарий допустил, что Грузия может отозвать посла из Киева.

22 апреля президент Украины пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Прокуратура страны заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал экс-президента.