Апрель 24th, 2020

Еще немного «Ада» от корейского режиссера триллера «Поезд в Пусан»

Веб-комикс «Ад» получит свою фильмовую версию .Корейский режиссер Ен Сан Хо, который снял фантастический триллер «Телекинез» и хоррор о зомби «Поезд в Пусан», займется адаптацией комикса для студии Netflix.



Над сценарием совместно с Ен Сан Хо будет работать иллюстратор оригинального комикса Songgot Чхве Гю Сок. Вместе авторы проработают сценарии всех шести эпизодов.



У ленты уже есть рабочее название «Hellbound».



В центре сюжета комикса «Ад» таинственные существа, которые вдруг появились на планете Земля и принялись похищать живых людей, отправляя их прямиком в ад.

Миру приходит конец, а религиозные фанатики, тем временем, начинают воспринимать происходящее как божественное вмешательство.Ничего нового,но фильм обещает быть увлекательным.