Еще немного «Ада» от корейского режиссера триллера «Поезд в Пусан»

Веб-комикс «Ад» получит свою фильмовую версию .Корейский режиссер Ен Сан Хо, который снял фантастический триллер «Телекинез» и хоррор о зомби «Поезд в Пусан», займется адаптацией комикса для студии Netflix.
Над сценарием совместно с Ен Сан Хо будет работать иллюстратор оригинального комикса Songgot Чхве Гю Сок. Вместе авторы проработают сценарии всех шести эпизодов.
У ленты уже есть рабочее название «Hellbound».
В центре сюжета комикса «Ад» таинственные существа, которые вдруг появились на планете Земля и принялись похищать живых людей, отправляя их прямиком в ад.
Миру приходит конец, а религиозные фанатики, тем временем, начинают воспринимать происходящее как божественное вмешательство.Ничего нового,но фильм обещает быть увлекательным.
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