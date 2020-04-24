Экспорт российской нефти катастрофически обвалился

Россия резко сокращает экспорт нефти на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о стабилизации мирового нефтяного рынка.В мае поставки сорта Urals из морских портов упадут почти в 2 раза и будут минимальным с декабря 2014 года, сообщает Argus со ссылкой на позиционные графики отгрузок.

За месяц нефтяники экспортируют 1,24 млн баррелей в сутки — на 885 тысяч меньше, чем в апреле.

Суммарный экспорт нефти из портов, которые обслуживает «Транснефть», в мае должен сократиться примерно на треть (940 тысяч б/с), 2,05 млн б/с. Это также минимум с декабря-2014.

В рамках сделки ОПЕК+ российским нефтяникам предстоит уменьшить добычу на 2,7 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн баррелей, минимума с 2002 года.

Делать это придется и по экономическим причинам: средняя себестоимость добычи в действующих скважинах составляет около 10 долларов за баррель Urals, отмечают аналитики ITI Capital. Текущая цена в Европе не превышает 15 долларов за бочку, что ставит российских нефтяников на грань рентабельности.

При этом экспортные пошлины взимаются исходя из цен конца февраля и начала марта и составляют 52 доллара за тонну. В результате, если учесть расходы на транспортировку, поставки нефти за рубеж становятся убыточными, подсчитал Reuters.

По данным на среду, 22 апреля, каждый баррель проданный через Приморск, приносил 8,13 доллара убытка, а через Новороссийск — 6,51 доллара.

Ситуация несколько улучшится с мая, когда экспортная пошлина уменьшится до 6,8 доллара за тонну. Впрочем, этого будет недостаточно, чтобы компании смогли выйти в прибыль: экспортный нетбэк, по расчетам Reuters, будет около нуля.