Апрель 24th, 2020

Эби Ретчфорд просит лежать на своей кровати до конца каратина

Пандемия многих звезд закрыла на изоляции в их миллионных особняках. Но не всем удается удержать внимание поклонников во время пандемии. Эби Ретчфорд это не грозит.

Каждая публикация ее снимка,в любом виде ,собирает миллионные просмотры.

Девушка действительно очень хороша. Сегодня Эби решила попросить поклонников не вставать с дивана.

Для мотивации Эби опубликовала пару горячих снимков. Хотя к горячим снимкам ,у поклонников Эбигейл должен быть стойкий иммунитет,но это превосходит все самые пикантные фантазии.

Все,что надо — не вставать с кровати.

А Эбигейл обеспечит своим виртуальным присутствием фантазии поклонников.