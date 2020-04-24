Апрель 24th, 2020

Джулия Робертс выгнала мужа

Голливудская актриса Джулия Робертс и Дэниэл Модер собираются разводиться. Сделать это они планируют сразу после окончания карантина, связанного с пандемии коронавируса.

Отношения супругов уже давно не идеальные, а самоизоляция, во время которой они живут в одном доме, только усугубила ситуацию.

Робертс и Модер поженились в 2002 году. У пары трое детей. Источники, близкие к паре, утверждают, что супруги постоянно ругаются.

Отмечается, что Джулия Робертс очень ревнива и всегда старалась контролировать своего мужа.

А тот ее совершенно не поддерживал. Даже когда у актрисы скончалась мать, Модера видели на пляжах Малибу. Он даже не пришел на похороны.