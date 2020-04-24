 
 
Апрель 24th, 2020

Джулия Робертс выгнала мужа

Джулия Робертс разводится с мужем - СМИ

Голливудская актриса Джулия Робертс и Дэниэл Модер собираются разводиться. Сделать это они планируют сразу после окончания карантина, связанного с пандемии коронавируса. 

Отношения супругов уже давно не идеальные, а самоизоляция, во время которой они живут в одном доме, только усугубила ситуацию.

Робертс и Модер поженились в 2002 году. У пары трое детей. Источники, близкие к паре, утверждают, что супруги постоянно ругаются.

Отмечается, что Джулия Робертс очень ревнива и всегда старалась контролировать своего мужа.

А тот ее совершенно не поддерживал. Даже когда у актрисы скончалась мать, Модера видели на пляжах Малибу. Он даже не пришел на похороны.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>