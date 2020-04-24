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Дана Борисова обвинила Волочкову в алкоголизме

дана борисова1Известная ведущая Дана Борисова,которая призналась в наркомании, пребывает сейчас на домашнем карантине. Некоторое время назад в СМИ появилась информация,что Дана заболела. К счастью,это оказался бронхит,а не коронавирус.

Женщина сдала тесты, и они были отрицательными. Во время беседы с журналистами Борисова подчеркнула, что запрещенные вещества не принимает уже около 3 лет. Если ее мучает угнетенное состояние или появляется бессонница, телеведущая может себе позволить психотропные препараты, но не более того. Борисова указала на то, что многие звезды шоу-бизнеса злоупотребляют алкоголем.

В частности, она выделила  Волочкову  и заявила о том, что та очень много пьет, но продолжает отрицать свое пристрастие к спиртному. Телеведущая подчеркнула, что Волочкова бухает много, однако эта проблема касается лично ее, и если человеку нравится так жить, он вправе это делать.

«Это я была на дне, мне нельзя было жить с веществами. Настино лошадиное здоровье выдерживает все — и ради Бога», — добавила ведущая.

Нужно отметить, что ранее пользователи неоднократно обвиняли балерину в злоупотреблении алкоголем, однако она всегда отнекивалась и говорила, что после изнурительных тренировок может выпить шампанское, поскольку сильно устает.

Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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