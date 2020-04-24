COVID-19 может уничтожить Нью-Йорк?

Жители одного из главных мегаполисов планеты считают, что пандемия кардинально изменит город. Эти проблемы обсуждались на виртуальном форуме «Восстановление экономики Нью-Йорка». Подробности сообщает The Jewish Voice.

По предварительным данным кризис может оказать разрушительное воздействие на четыре городских района – Бруклин, Квинс, Бронкс и Статен-Айленд. Там расположены предприятия, которые сильнее всего пострадали от противовирусных мер – рестораны, магазины, салоны красоты, агентства по подбору персонала и туристические офисы.

Аналитики опасаются, что люди после эпидемии не вернутся обратно, а просто ликвидируют свои бизнесы.

Еще один вопрос, который волновал участников дискуссии: почему именно Нью-Йорк так пострадал от коронавируса. Было названо несколько причин. Первая, самая очевидная состоит в том, что Нью-Йорк — крупнейший туристический центр планеты.

Вторая – специфическая именно для этого города, но об этом факторе пока мало говорилось. Это общественный транспорт.

Профессор Массачусетского технологического института Джеффри Харрис видит параллель между высокой посещаемостью метро и «быстрым экспоненциальным ростом числа инфекций». По его мнению, именно метрополитен стал основным фактором для быстрого распространения вируса.

По всей стране только 5% американцев ездят на работу на общественном транспорте, в Нью-Йорке 39% пользуются метро,11% — автобусами и только ​​23% добираются личным транспортом.

Замена автомобилей на общественный транспорт была одним из основных направлений деятельности для двух последних мэров Нью-Йорка - Блумберга и Де Блазио.

В последние годы на Манхэттене, в рамках борьбы за экологию, значительно уменьшилось количество парковочных мест, люди просто вынуждены добираться на работу общественным транспортом.

Теперь, как считают специалисты, многие из тех, кто раньше ездил в метро или автобусах, поймут, что транспорт стал угрозой для их жизни. Для того, чтобы поддержать средний и малый бизнес, «Город, который никогда не спит» должен начать работать по-другому.

Аснат Эстрина