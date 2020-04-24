 
 
Апрель 24th, 2020

Брэд Питт стал синоптиком

Брэд Питт попробовал свои силы в качестве синоптика

Голливудский актер Брэд Питт во время пандемии коронавируса решил попробовать собственные силы в качестве синоптика. Он стал приглашенной звездой программы Some Good News, запущенной на период самоизоляции Джоном Красински.

Во время диалога ведущий задался вопросом, как сейчас на улице с погодными условиями. Брэд Питт откликнулся, но сделал это специфически. Выглянув из балкона своего дома, бывший супруг Анджелины Джоли коротко резюмировал: “Вроде ничего”. Для зрителей Some Good News появление голливудской звезды стало приятной неожиданностью. Особенность самого проекта в том, что он доносит до публики исключительно положительные новости.

Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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