Апрель 24th, 2020

Брэд Питт стал синоптиком

Голливудский актер Брэд Питт во время пандемии коронавируса решил попробовать собственные силы в качестве синоптика. Он стал приглашенной звездой программы Some Good News, запущенной на период самоизоляции Джоном Красински.

Во время диалога ведущий задался вопросом, как сейчас на улице с погодными условиями. Брэд Питт откликнулся, но сделал это специфически. Выглянув из балкона своего дома, бывший супруг Анджелины Джоли коротко резюмировал: “Вроде ничего”. Для зрителей Some Good News появление голливудской звезды стало приятной неожиданностью. Особенность самого проекта в том, что он доносит до публики исключительно положительные новости.