Апрель 24th, 2020

Аскольд Запашный не согласен избавляться от животных в цирке

«Отказ от животных в цирке связан с политикой, а не насущными проблемами.» -сказал худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

«Если эту идею реализовать, то человек вообще перестанет контактировать с животными и видеть их не на картинке или в телевизоре,»- добавил он.

По мнению Запашного, в цирке нет обострения проблемы жестокого обращения с животными.

«Все, что связано с борьбой против животных в цирке, является чистой политикой и никаким образом не связано с реальными потребностями. Это всего лишь навязывание обществу определенной точки зрения, которая сама по себе безумна» — утверждает дрессировщик.



Запашный полагает, что цирк используют как «политическое пугало для продвижения определенных интересов», в том числе политических.