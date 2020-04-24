 
 
Апрель 24th, 2020

Аскольд Запашный не согласен избавляться от животных в цирке

запашные«Отказ от животных в цирке связан с политикой, а не насущными проблемами.» -сказал худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный.
«Если эту идею реализовать, то человек вообще перестанет контактировать с животными и видеть их не на картинке или в телевизоре,»- добавил он.

По мнению Запашного, в цирке нет обострения проблемы жестокого обращения с животными.

«Все, что связано с борьбой против животных в цирке, является чистой политикой и никаким образом не связано с реальными потребностями. Это всего лишь навязывание обществу определенной точки зрения, которая сама по себе безумна» — утверждает  дрессировщик.

Запашный полагает, что цирк используют как «политическое пугало для продвижения определенных интересов», в том числе политических.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>