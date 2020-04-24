Археологи раскрыли страшные ритуалы кровавых жертвоприношений майя и ацтеков, связанные с кровью и сердцем. Подробности сообщаются в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology.

Исследователи проанализировали человеческие останки и соотнесли следы ран с историческими источниками, в которых описываются 200 церемоний извлечения сердца из груди принесенного в жертву человека. Авторы научной работы изучили характер отверстий в грудных клетках, которые были нанесены для удаления сердца и крови, чтобы определить, как именно осуществлялась процедура, и какие инструменты индейцы применяли.

Ученые использовали методы судебно-медицинской экспертизы в сочетании с этноисторическими данными и определили три метода извлечения сердца во время жертвоприношения: разрез непосредственно под ребрами (субдиафрагмальная торакотомия), между ребрами (межреберная торакотомия) и отделение грудины (поперечная двусторонняя торакотомия).

Сердце и кровь играли роль «пищи» для божеств, символизирующих собой Землю и Солнце. Церемония служила знаком признания того, что сверхъестественные существа вынуждены были жертвовать собой, чтобы вселенная существовала.