Апрель 24th, 2020

Анна Семенович призналась,что она «обычная русская баба» и любит выпить

Певица Аня Семенович рассказала как относится к пьющим женщинам. Она считает,что в умеренном потреблении алкоголя нет ничего опасного. Но многие женщины стесняются и скрывают ,что иногда могут выпить.

По ее словам, она часто ходит на вечеринки, где много пьют, и не видит в этом ничего страшного. Семенович подчеркнула, что выпить — это нормально, и вся Россия всегда много пила. Впрочем, она уточнила, что речь идет не о ежедневном пьянстве, а о употреблении вина в хорошей компании.

«Не надо пить каждый день, но иногда выпить хорошего вина в компании, даже, может, перебрать чуть-чуть, чтоб с утра голова поболела… а в этом ничего такого нет», — подчеркнула певица.

Также она считает, что женщина не должна показывать из себя ту, кем она не является на самом деле. По признанию Семенович, она обычная русская баба, которая любит заниматься хорошим се*сом, путешествовать, веселиться и иногда пить вино.



При этом Семенович уточнила, что также она очень много работает, и если будет нужно, то остановит коня на скаку. Однако артистка признается, что пару лет назад ей было неловко из-за одного инцидента. На корпоративе она выпила слишком много, и журналисты сфотографировали тот момент, когда ее выводили под руки.