Апрель 24th, 2020

Андрей Макаревич представил печальную песню о происходящем в России

Андрей Макаревич представил слушателям новую песню,в которой описал свое отношение к текущей ситуации. Дальше слова автора.

«Мы шагаем по зоне в процессии длинной Соблюдая дистанцию — два с половиной Наши маски давно прорастают щетиной Я свою тысячу лет не снимал. Ровно в девять отбой, ровно в шесть — построение Хоть никто уже год, к моему изумлению Здесь не кашлял и не умирал Телевизор включается, где-то вне зоны Тут всегда одна программа и одни м*дозвоны У начальства свои в этом смысле резоны Нам без нас выбирают кино Доктор в маске, в погонах из комендатуры Нам по прежнему меряет температуру А термометр сломан давно», — поет Макаревич.



Отметим, в комментариях мгновенно отреагировали, оставив множество отзывов. «Новое — про актуальное! Сильно! Метроном словно колокол», «Спасибо за эту печальную и правдивую песню», «Страшно. И метроном, отмеряющий мгновения страха. И практически без надежды», «Как-то не весело», «Новое — про актуальное! Сильно», «Фирменное звучание, и песня на одном дыхании», «Грустно, но мы давно уже живём в зоне, а сейчас проходит репетиция загона нас в гетто», «Спасибо, Андрей Вадимович. Страшно. И метроном, отмеряющий мгновения страха. И практически без надежды», — писали в комментариях люди.